Вудкрофт о 2:3 от «Салавата»: «Благодаря упорству смогли вернуться в игру против сильного соперника, заработали очко. Мы должны вынести из этого матча позитив»

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Крэйг Вудкрофт высказался после матча против «Салавата Юлаева» (2:3 Б).

– Матч был равным. В первом периоде мы здорово действовали, а во втором сами отдали игру. Заброшенная шайба придала «Салавату» сил.

Благодаря упорству мы смогли вернуться в игру против сильного соперника на площадке, где всегда непросто играть. Мы заработали очко, и должны вынести из этой игры позитив.

– В Уфе «Динамо» не может выиграть у «Салавата» 13 матчей подряд. В чем причина?

– Здесь всегда непросто играть, но матчи всегда были разные. Я не думаю, что это психологический момент. Просто так получается.

– Чего не хватило команде для победы?

– В первом периоде мы были лучше, но потом упустили нить игры. В третьем периоде были личности, которые повели за собой команду. В овертайме были моменты, но мы не смогли их реализовать. Возможно, немного не хватило дисциплины, – сказал главный тренер минского «Динамо».

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