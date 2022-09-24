КХЛ объяснила засчитанный гол СКА в матче с «Динамо». Питерцы забросили дважды в одной атаке

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КХЛ разъяснила засчитанный гол СКА в матче против московского «Динамо».

В конце первого периода защитник Андрей Педан нанес точный бросок, однако в момент броска прозвучал свисток арбитров.

Судьи отправились изучать видеопросмотр, после которого выяснилось, что еще до гола Педана шайбу пересекла линию после броска Дамира Жафярова.

«На 20-й минуте матча СКА – «Динамо» Москва после броска нападающего хозяев Дамира Жафярова судья видеоповторов инициировал просмотр на предмет взятия ворот. После видеопросмотра было определено, что шайба полностью пересекла линию ворот – хороший гол», – сообщается на сайте лиги.

СКА забил два гола за одну смену! Судьи не заметили идеальное попадание Жафярова, но потом исправились

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