КХЛ объяснила засчитанный гол СКА в матче с «Динамо». Питерцы забросили дважды в одной атаке

разъяснила засчитанный гол СКА в матче против московского .

В конце первого периода защитник нанес точный бросок, однако в момент броска прозвучал свисток арбитров.

Судьи отправились изучать видеопросмотр, после которого выяснилось, что еще до гола Педана шайбу пересекла линию после броска Дамира Жафярова.

«На 20-й минуте матча СКА – «Динамо» Москва после броска нападающего хозяев судья видеоповторов инициировал просмотр на предмет взятия ворот. После видеопросмотра было определено, что шайба полностью пересекла линию ворот – хороший гол», – сообщается на сайте лиги.

СКА забил два гола за одну смену! Судьи не заметили идеальное попадание Жафярова, но потом исправились