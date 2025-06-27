«Коламбус» выменял Гонса у «Миннесоты» на Батлера
Нападающий Брендан Гонс вернулся в «Коламбус».
«Блю Джекетс» выменяли игрока у «Миннесоты» на нападающего Кэмерона Батлера.
31-летний Брендан Гонс провел 12 игр в минувшем регулярном чемпионате НХЛ и сделал 1 передачу. В его активе также 29 (15+14) баллов в 39 матчах в АХЛ. Он уже выступал за «Коламбус» с 2022 по 2024 год.
23-летний Батлер в минувшем сезоне провел 37 игр в АХЛ и набрал 3 (2+1) очка.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Коламбуса»
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