«Коламбус» выменял Гонса у «Миннесоты» на Батлера

Нападающий Брендан Гонс вернулся в «Коламбус».

«Блю Джекетс» выменяли игрока у «Миннесоты» на нападающего Кэмерона Батлера.

31-летний Брендан Гонс провел 12 игр в минувшем регулярном чемпионате НХЛ и сделал 1 передачу. В его активе также 29 (15+14) баллов в 39 матчах в АХЛ. Он уже выступал за «Коламбус » с 2022 по 2024 год.

23-летний Батлер в минувшем сезоне провел 37 игр в АХЛ и набрал 3 (2+1) очка.