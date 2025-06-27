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Гончар, Бержерон, Прайс, Кит Ткачак, Гецлаф, Зеттерберг – в числе кандидатов на попадание в Зал славы в 2026 году по версии ESPN

Сергей Гончар вошел в список кандидатов на попадание в Зал славы в 2026 году.

ESPN составил рейтинг игроков, которые могут войти в Зал хоккейной славы в следующем году. Основным кандидатом на попадание стал Патрис Бержерон.

1. Патрис Бержерон

2. Кэри Прайс

3. Патрик Марло

4. Кит Ткачак

5. Райан Гецлаф

6. Хенрик Зеттерберг

7. Патрик Элиаш

8. Сергей Гончар

9. Род Бринд′Амор

10. Тим Томас и Райан Миллер.

В этом году в Зал славы вошли Александр Могильный, Здено Хара, Джо Торнтон и Данкан Кит. Церемония включения запланирована на 10 ноября.

Александр Могильный в Зале хоккейной славы! Наконец-то!

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ESPN
Зал хоккейной славы
logoПатрик Элиаш
logoРод Бринд′Амор
logoНХЛ
logoРайан Гецлаф
logoХенрик Зеттерберг
logoСергей Гончар
logoРайан Миллер
Кит Ткачак
logoПатрис Бержерон
logoКэри Прайс
logoПатрик Марло
logoТим Томас
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