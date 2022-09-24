Кравцов о «Рейнджерс»: «Я наделал много шума раньше, нужно искупить свою вину. Не хотел отвечать на злые комментарии в интернете»

поделился своим настроем перед новом сезоном в составе .

«Раньше я наделал много шума, так что есть необходимость искупить свою вину. В большей степени речь идет о том, чтобы больше стараться, работать, а не о том, что кто‑то говорит.

После того как я ушел в прошлом году, я разговаривал с Крисом Друри на протяжении всего сезона. Я разговаривал со всеми игроками. То, что пишут в интернете, не всегда является правдой.

Я просто хочу делать то, что делают все остальные. Приступить к делу и выполнять свою часть работы.

Я не хотел отвечать на злые комментарии в интернете.

Мой агент Дэн Мильштейн и знали, что происходит. Люди, которые должны были быть в курсе, владели необходимой информацией», – сказал российский нападающий.