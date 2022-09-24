Тренер «Куньлуня» о Ханте: «Мне показалась смешной статья, где писали, что в КХЛ не должно быть тафгаев. Гарет – не только тафгай, он хороший командный игрок»

Грег Айэленд высказался после поражения от со счетом 0:4.

– Конечно, это не тот результат, который мы хотели. Мы хотим становиться лучше, прогрессировать, но сегодня не все получилось.

Первые 40 минут мы выглядели неплохо, понравилось, как играли «5 на 5», но что касалось моментов, когда нам предоставлялась возможность играть в большинстве, там, конечно, у нас немного не получилось.

Также в меньшинстве сработали очень неудачно. Нам нужно учиться забивать, возможно, иногда простые голы, выигрывать матчи, быть немного жестче.

У нас есть моменты, в которых мы могли бы забить, но, к сожалению, не всегда их реализуем. Вот над этим нам стоит поработать.

– Насколько выездная модель игры вашей команды отличается от домашней? Все свои семь очков вы набрали на домашнем льду, в гостях пока ни одного.

– Это факт, что мы набираем очки дома. Сложно сказать, отличается ли какая-то стратегия домашних матчей от выездных, но стоит отметить, что три матча подряд играем против топовых команд: ЦСКА, СКА, «Металлург».

Мы с легкой головой ни на какой матч не выходим, никакого соперника не недооцениваем. В прошлом году команда закончила на последнем месте, поэтому в принципе любой клуб для нас как топ клуб.

И те ребята, которые играли под таким давлением, им нужно научиться играть против сильных команд, особенно, когда игры идут подряд.

– Силовой форвард Гарет Хант сделал самый опасный момент команды – попал в перекладину. Что вы от него хотите видеть на льду? Все понимают, какая у него специализация, он силовой форвард, может подраться. Как вы относитесь к тому, что он сбрасывает перчатки? Поощряете ли вы это или просите держать эмоции при себе?

– Да, у Гарета сегодня действительно были моменты. В целом он хороший игрок.

Недавно мне попалась во внимание статья, где писали, что тафгаев в принципе не должно быть в лиге, мне это показалось немножко смешным, потому что Гарет в первую очередь не только тафгай.

Он хороший игрок, хороший командный игрок, создает определенную атмосферу в раздевалке. Тем не менее, он имеет различные шансы по матчам, он не только тафгай, – сказал главный тренер .