Тренер «Динамо» Козлов: «Знаем, что СКА идет без поражений, но нас это только больше мотивирует»

высказался в преддверии матча со .

Игра состоится сегодня, 24 сентября. Начало – в 17:00 по московскому времени

– В каждом матче против СКА у нас были шансы. Мы играли достаточно уверенно, особенно последнюю игру, но совершили ошибки.

Молодые ребята, может быть, где-то растерялись, где-то опыта не хватило. Мы знаем, что СКА идет без поражений, но нас это только больше мотивирует.

– Суббота. Ожидается много болельщиков. Как это отразится на командах?

– При отличной атмосфере всегда приятно играть. Даже если против тебя болеет полный стадион, то это всегда придает сил и эмоции. Для каждого игрока такие матчи – праздник.

– В каждом матче есть небольшие изменения в звеньях. Это плановая ротация или ищите оптимальные сочетания?

– И то, и другое. Еще ищем сочетания. И также даем игрокам отдохнуть, чтобы остальные хоккеисты были в тонусе. Нам важно, чтобы все игроки находились в оптимальной форме и хороших физических кондициях, – сказал старший тренер .