Антон Белов: «Много нехорошего всплывает в интернете, как и бывает при поражениях, но «Авангард» будет играть за тренера, капитана и город»

поделился мыслями после победы над со счетом 3:1.

«После прошлой победы у ребят не сказать, что выросли крылья, но уверенность точно появилась. Хорошо сработало большинство, допускали меньше ошибок, чем обычно, и старались сильнее нагружать вратаря соперника. В третьем периоде уже сыграли по счету. Не самый обязательный гол пропустили. Считаю, надо было постараться сделать сухарь для Васьки Демченко.

Черная полоса позади? Мы не относились к этому как черной полосе. Естественно, никого не устраивала ситуация с проигранными матчами. Многое наложилось друг на друга, и везение нас покинуло. У команды новый старый тренер, для которого это первый сезон. На всех было давление, и очень важно с ним уметь справляться. Потихонечку у нас получается выкарабкиваться и находить свою игру.

У «Авангарда» хорошая по именам команда, и мы прекрасно знаем, что умеем играть в хоккей. У нас отличный коллектив, нет никаких проблем внутри. Много всякого нехорошего начало всплывать в интернете, как это часто бывает при поражениях.

Очень важно, чтобы наши болельщики были с командой и в горе, и в радости.

Мы будем играть за нашего тренера, капитана, команду, город и очень хотим поскорее вернуться в Омск, чтобы выступать на новой арене», – сказал защитник .

«Трактор» жестко потроллил осужденного легионера «Авангарда» перед матчем – в итоге он набрал 1+1, а Челябинск проиграл