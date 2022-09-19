Рябыкин об «Авангарде»: «Если ребята будут играть правильно – победы придут. Не надо жульничать, не стараться выдумывать что-то лишнее»

рассказал о победе «Авангарда» над «Трактором» со счетом 3:1.

– Здорово начали игру, хорошо сыграли в меньшинстве. И в большинстве забросили две шайбы. Очень доволен игрой.

– «Авангард» плохо начал сезон. Черная полоса позади?

– Будем надеяться. Она будет позади, когда мы будем играть в правильный хоккей. Не стараться выдумывать что-то лишнее, а играть так, как мы играли последние матчи.

– Поделитесь секретом как преодолевать такие неудачные полосы?

– На собраниях с ребятами я говорил о том, что если они будут играть правильно, то победы придут. Надо не жульничать. А выполнять свою работу на 100%.

– По итогам первых 30 минут у «Трактора» было всего четыре броска в створ. Делали на этом акцент, так как плотно встречали и не дали бросать сопернику в большинстве.

– Мы разбирали игру . Они тоже разбирали нашу игру. Мы играли в свой хоккей, старались в меньшинстве забрать броски, особенно у . Все получилось.

– Выбор Василия Демченко стартовым голкипером был очевиден, учитывая психологический аспект и то, что он – воспитанник челябинского хоккея?

– Он хорошо провел прошлый матч. «Трактор» – команда, в которой он вырос и он хочет что-то ей доказать. Это был очевидный выбор.

– В команде обсуждали мем про ?

– Нет, в команде это не обсуждали. Наше дело – выходить на лед и доказывать все игрой, а не заниматься этими вещами в медиа, – сказал главный тренер .

«Трактор» жестко потроллил осужденного легионера «Авангарда» перед матчем – в итоге он набрал 1+1, а Челябинск проиграл