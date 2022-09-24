«Питтсбург» ведет переговоры с Джерри о новом контракте. Текущий кэпхит вратаря – 3,5 млн долларов

«Питтсбург» ведет переговоры с вратарем Тристаном Джерри о новом контракте.
Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Рон Хекстолл.
27-летний канадец стал основным вратарем «Пингвинс» после обмена Мэтта Мюррея в «Оттаву».
По текущему соглашению его средняя зарплата за сезон составляет 3,5 миллиона долларов.
В прошлом сезоне он провел 58 матчей в регулярном чемпионате (91,9% отраженных бросков, 2,42 коэффициент надежности). В плей-офф вышел на лед только в седьмом матче серии против «Рейнджерс» (3:4 ОТ, 3-4).