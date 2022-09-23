40-летний Михнов подписал контракт с «Брестом»: «Новый вызов. В Беларуси все отлично, мне нравится, поэтому не уезжаю»

40-летний форвард подписал контракт с «Брестом».

Таким образом, игрок продолжит выступать в чемпионате Беларуси. Ранее он покинул «Металлург» Жлобин, за который играл с 2019 года.

«Для меня это новый вызов. В «Металлурге», можно сказать, достиг всего, чего хотел. Хочется повторить этот успех, доказать себе, что я на что-то способен, что я что-то могу, и помочь коллективу забраться как можно выше по итогам сезона.

В Беларуси все отлично, мне нравится, поэтому я не уезжаю. Меня всегда окружали приятные и доброжелательные люди, с которыми я подружился за эти годы. Когда приезжал в Брест на игры, ходил в крепость.

О городе скажу, что он красивый чистый и уютный. Очень хочу узнать его получше!» – сказал бывший игрок сборной России и клубов КХЛ.

Фото: телеграм-канал «Бреста»