40-летний Михнов покинул «Металлург» Жлобин. Форвард может продолжить карьеру в «Юности»

40-летний покинул «Металлург» Жлобин.

Форвард выступал за команду с 2019 года. В общей сложности он отыграл за «Металлург» 172 матча в чемпионате Беларуси, набрав 146 (74+72) очков.

Во всех трех сезонах становился лучшим бомбардиром команды, дважды – лучшим снайпером.

В минувшем сезоне Михнов стал обладателем четырех индивидуальных наград: лучшему бомбардиру, нападающему, хоккеисту экстралиги, а также MVP регулярки.

В нынешнем сезоне провел за «волков» 4 матча, отметился в них 2 (1+1) очками.

Как сообщает «Белорусский Хоккей», форвард может продолжить карьеру в . За минский клуб сейчас выступает 37-летний нападающий Николай Жердев (5 игр и 3 очка, 2+1).