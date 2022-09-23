Ротенберг о том, что Сидоров пропустил 2 гола после выхода на замену: «Вопрос: «Кто дал бросить?» Вратарь никогда не виноват»

Главный тренер оценил игру Максима Сидорова в матче с «Куньлунем» (6:3).

Голкипер вышел на замену на 8-й минуте третьего периода, но уже на 10-й пропустил гол.

– Вы выпустили Сидорова, и он пропустил две шайбы. Не пожалели об этом?

– Нет. Это было осознанное решение. Тяжело в учении – легко в бою. Нам нужно было пройти такой этап, когда нужно рассчитывать не только на вратаря, а каждому – на себя. Вопрос, кто дал бросить. Вратарь никогда не виноват. Всегда возникает вопрос: «Кто дал бросить?». Сейчас будем с этим разбираться, – сказал .