Тренер «Ак Барса» Бабенко: «Ротация будет продолжаться, сезон тяжелый. Кто-то устает, много выкладывается, необходимо время для восстановления»

Тренер «Ак Барса» высказался в преддверии матча против .

Игра состоится сегодня, 21 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– После домашнего поражения от в Москве, стоит ли ожидать от «Спартака» немного другой игры?

– Не думаю, что они будут настраиваться по-другому. За такой короткий промежуток времени мало что может поменяться. Естественно, они разберут свои ошибки, так же, как и мы свои разобрали. Я думаю, сегодня матч будет немного строже в плане рисунка игры.

– Насколько важно чувствовать поддержку своих болельщиков?

– Мы всегда с радостью играем в Казани, нас здесь здорово поддерживают трибуны. Поэтому хочется показать то, зачем зрители приходят на трибуны.

– По составу уже сформированы стабильные звенья?

– Ротация будет продолжаться, сезон тяжелый, много матчей. Кто-то устает, много выкладывается, необходимо время для восстановления, плюс еще осенний период, легкие простудные заболевания тоже никто не отменял. Для того, чтобы быть в тонусе, должна быть хорошая конкуренция, хорошая лавка.

– Вопрос по игре в большинстве до сих пор актуален. Это давит психологически?

– Естественно, ребята постоянно работают, разбираем по видео, и разговоров очень много. Я думаю, надо забить одну шайбу, потом в плане психологии будет немного легче, будем играть более уверенно и раскрепощенно, – сказал .