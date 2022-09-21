Бурмистров об атмосфере в раздевалке «Ак Барса»: «Все супер. Есть Зарипов, который «шнуровал» в Москве всю команду и настраивал на победу»

поделился мыслями в преддверии матча против .

Игра состоится сегодня, 21 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– Есть ли преимущество у двух игр подряд против одного и того же соперника?

– Мы и на предсезонке играли с ними два матча, команды знают друг друга, ничего нового, думаю, не будет. Хорошая была встреча в Москве, быстрая команда, любит играть с шайбой.

– В чем сегодня может прибавить «Спартак»?

– Проиграть со счетом 1:4 при своих болельщиках – не самый лучший момент. А прибавить могут в скоростях, будут еще больше бросать. Удалений было много как у нас, так и у них.

– Какая атмосфера в раздевалке у «Ак Барса»?

– Все супер, атмосфера сумасшедшая. Есть капитан Данис Зарипов в раздевалке, который «шнуровал» в Москве всю команду и настраивал на победу, – сказал нападающий .