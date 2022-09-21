Форвард «Вегаса» Дорофеев о готовности к НХЛ: «Думаю, что да. Хорошо провел предсезонку и работал над вещами, о которых говорили тренеры»

Нападающий системы «Вегаса» Павел Дорофеев заявил, что готов к выступлениям в НХЛ.
– В октябре вы дебютировали в НХЛ. Волновались в этот день?
– Особого волнения не было, чувствовал себя как обычно.
Тренеры перед игрой говорили: «Не переживай, все будет отлично. Играй как умеешь и ни о чем другом не думай».
Сказали, чтобы я получил удовольствие от игры – have fun. Тренеры доверили, и я вышел и сыграл. Эмоции были только положительные.
На арене было очень шумно, на площадке играли профессионалы, которые понимают хоккей на раз-два, делают все быстро и точно. Было понятно, почему игроки стремятся попасть в НХЛ. Хочется играть там больше и больше.
– У вас третий год контракта с «Вегасом». Новый сезон будет особенно важным?
– Конечно, сезон важный, как в принципе и прошедший, но он будет более определяющим в моей карьере.
Поставлю задачу проявить себя должным образом. Сначала – в тренировочном лагере, а потом как решит руководство.
– Вы лично считаете, что готовы к НХЛ?
– Думаю, что да, готов. Я хорошо провел предсезонку и работал над всеми теми вещами, о которых мне говорили тренеры. Теперь все зависит от меня, – сказал Дорофеев.