Рысь-талисмана «Северстали» увезли из зоопарка в Великом Устюге на случку в Ульяновскую область

Рысь-талисмана «Северстали» увезли из Великого Устюга на случку в Ульяновскую область.

Самец рыси по имени Сева живет в зоопарке в Великом Устюге. Этот город известен тем, что в нем находится официальная резиденция Деда Мороза.

С 2016 года он является талисманом «Северстали». Хоккейный клуб направляет часть средств от продажи атрибутики на его содержание.

Несколько месяцев назад Сева временно переехал в зоопарк в Ульяновской области, где живет его невеста.

«Здесь Сева готовится выполнить важную миссию по продолжению рода, после чего снова вернется к нам, в Великий Устюг», – рассказали в филиале Московского зоопарка.