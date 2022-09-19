Форвард «Филадельфии» Кутюрье может пропустить 12 недель из-за травмы спины. В феврале он перенес операцию

может пропустить старт нового сезона НХЛ.

Ранее сообщалось, что центральный нападающий «Филадельфии» восстановился после операции на спине и готов к тренировочному лагерю.

Однако, как сообщает Crossing Broad, хоккеист испытывал болевые ощущения в спине во время тренировок на прошлой неделе. Отмечается, что у Кутюрье грыжа межпозвоночного диска.

В ближайшее время канадец пройдет дополнительные обследования, но существует вероятность, что Кутюрье пропустит как минимум 12 недель – и это оптимистичный вариант.

Не исключается, что восстановление продлится не только до второй части сезона НХЛ, но и затянется на весь сезон.

При этом нет ясности о том, является ли эта травма рецидивом после операции в феврале или же это повреждение носит другой характер.

Кутюрье в прошлом сезоне провел только 29 матчей, в которых набрал 17 (6+11) очков.