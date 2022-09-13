Кутюрье и Хэйс полностью восстановились после травм. Форварды «Филадельфии» готовы к тренировочному лагерю

Форварды «Филадельфии» и полностью восстановились после травм.

Оба игрока готовы к старту тренировочного лагеря «Флайерс». Он откроется 21 сентября.

29-летний Кутюрье в прошлом сезоне провел только 29 матчей, в которых набрал 17 (6+11) очков. В феврале он перенес операцию на спине.

Форвард сообщил, что уже занимается на льду и принимает участие в неофициальных тренировках с партнерами.

30-летний Хэйс сыграл 48 матчей (31 очко, 10+21). Он перенес несколько операций по удалению жидкости из области приводящей мышцы бедра. Это помогло справиться с инфекцией.

Нападающий сказал, что впервые за 2 года чувствует себя готовым на 100%.