Кутюрье и Хэйс полностью восстановились после травм. Форварды «Филадельфии» готовы к тренировочному лагерю

Теги травмы Филадельфия НХЛ Кевин Хэйс Шон Кутюрье Хоккей

Форварды «Филадельфии» Шон Кутюрье и Кевин Хэйс полностью восстановились после травм.

Оба игрока готовы к старту тренировочного лагеря «Флайерс». Он откроется 21 сентября. 

29-летний Кутюрье в прошлом сезоне НХЛ провел только 29 матчей, в которых набрал 17 (6+11) очков. В феврале он перенес операцию на спине. 

Форвард сообщил, что уже занимается на льду и принимает участие в неофициальных тренировках с партнерами. 

30-летний Хэйс сыграл 48 матчей (31 очко, 10+21). Он перенес несколько операций по удалению жидкости из области приводящей мышцы бедра. Это помогло справиться с инфекцией. 

Нападающий сказал, что впервые за 2 года чувствует себя готовым на 100%. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные