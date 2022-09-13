Кутюрье о «Филадельфии»: «Торторелла устроит нам жесткий лагерь. Я готов к работе, хочу доказать, что могу стать собой прежним или даже лучше»

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Шон Кутюрье готов к жесткому тренировочному лагерю Джона Тортореллы в «Филадельфии».

29-летний канадец в прошлом сезоне НХЛ провел только 29 матчей, в которых набрал 17 (6+11) очков. В феврале он перенес операцию на спине.

«Чувствую себя хорошо. Я долго восстанавливался. Это заняло больше времени, чем я предполагал. Были разные моменты, но теперь я готов к работе. 

Я хочу доказать, что снова здоров и могу стать тем игроком, которым был раньше. Или даже лучше.

Я буду подталкивать себя. Торторелла здесь как раз для этого. Он хочет подтолкнуть нас, устроить жесткий лагерь, чтобы оценить нашу форму.

Я собираюсь проявить себя, как и другие, и показать, что я могу стать собой прежним», – сказал Кутюрье. 

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