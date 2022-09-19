Леонтьев о том, какие экстремальные методы выхода из ситуации есть у «Нефтехимика»: «Подскажите, какие могут быть? С парашютом спрыгнуть?»

Олег Леонтьев подвел итоги матча против «Автомобилиста» (3:4).

Это седьмое поражение «Нефтехимика» подряд на старте сезона.

«Мы хоккеисты, у нас мужской вид спорта, мы не должны приукрашивать. Я конкретно говорю про последнее удаление на Блэкере. Да, может быть, там был зацеп, но посмотрите внимательно, что он добавил. Я считаю, что так не должен играть мужчина в хоккей.

Какие есть экстремальные методы выхода из ситуации? Подскажите, какие могут быть? С парашютом спрыгнуть или в Марианскую впадину спуститься на батискафе? Мы выжмем максимум из этой ситуации и выйдем с высоко поднятой головой», – сказал главный тренер «Нефтехимика».

Защитник «Автомобилиста» Блэкер оштрафован за симуляцию в матче с «Нефтехимиком»