Воробьев о 2:0 с «Адмиралом»: «Сухарь» важен – значит, мы солидно и грамотно играем в обороне»

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Илья Воробьев прокомментировал победу в матче против «Адмирала» (2:0).

«Напряженный матч. Забили два гола в первом периоде, что очень важно, а затем во многом где-то действовали по счету. Но думаю, что менее напряженным он от этого не стал и зрителям понравилось.

«Сухарь» важен – значит, мы солидно и грамотно играем в обороне.

Мы живем по магнитогорскому времени. Поэтому рано утром по местному ложимся спать, полдня спим, потом потренируемся. План на следующий матч будет таким же», – сказал главный тренер «Металлурга».

«Металлург» выиграл 4-й матч подряд с общим счетом 10:3

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