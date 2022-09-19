Воробьев о 2:0 с «Адмиралом»: «Сухарь» важен – значит, мы солидно и грамотно играем в обороне»

Илья Воробьев прокомментировал победу в матче против «Адмирала» (2:0).
«Напряженный матч. Забили два гола в первом периоде, что очень важно, а затем во многом где-то действовали по счету. Но думаю, что менее напряженным он от этого не стал и зрителям понравилось.
«Сухарь» важен – значит, мы солидно и грамотно играем в обороне.
Мы живем по магнитогорскому времени. Поэтому рано утром по местному ложимся спать, полдня спим, потом потренируемся. План на следующий матч будет таким же», – сказал главный тренер «Металлурга».