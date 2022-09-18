Уилер о решении «Виннипега» лишить его капитанства: «Литера мне больше не нужна. Когда-то это было для меня важно, сейчас – нет»

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Блэйк Уилер заявил, что ему стала не нужна капитанская нашивка в «Виннипеге»

36-летний форвард был лишен статуса капитана «Джетс». Он выступал в этой роли с 2016 года.

Новый главный тренер Рик Боунесс заявил, что клуб хочет «расширить лидерскую базу». 

«Знаете, мне больше не нужна литера. Было время в карьере, когда это было для меня важно. Сейчас – нет. 

Я в самом деле с нетерпением жду того, что многие парни, за которыми я имел честь наблюдать, повзрослеют и возьмут на себя больше ответственности. 

Если вы думаете, что из-за этого я куда-то пропаду и не буду лидером этой команды, то вы жестоко ошибаетесь», – сказал Уилер. 

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