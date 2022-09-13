Джозеф Душак: «КХЛ сильнее АХЛ. В лиге много экс-игроков и будущих хоккеистов НХЛ, такие русские звезды, как Радулов»

Джозеф Душак поделился мнением об уровне КХЛ в сравнении с АХЛ.
Об этом защитник минского «Динамо» рассказал после матча с «Ак Барсом» (3:2 ОТ).
– Каково играть в Казани в ваш дебютный сезон в КХЛ?
– Здорово, увлекательно. Классная атмосфера. Сильный соперник, которого тяжело сдерживать. Солидный состав.
Знаю Кирилла Семенова, с которым вместе играли в системе «Торонто». Конечно, Александр Радулов также в порядке, только вернулся в Россию. Так что пока это весьма полезный, интересный опыт для меня.
– Как решились на переезд в чемпионат, где большинство матчей проводится в России? До этого матча у вас уже было шесть очков за четыре встречи.
– Поступило интересное предложение, все обдумал и решил ехать. Тем более меня приглашал канадский тренер, который вселил уверенность и доверие.
Для меня было крайне важно, чтобы тренер мне доверял. Поэтому не обращал внимание что творится вокруг, а думал только о хоккее и командных победах, поэтому я здесь.
Думаю, КХЛ сильнее АХЛ. В лиге много экс-игроков НХЛ, будущих игроков НХЛ, а также таких звездных русских игроков, как Радулов.
Также в нашей команде есть известные игроки – Гилмор, Барберио, Меркли, Спунер, Козун, которые все играли в НХЛ.
Я? Ну, может быть, в один день тоже заиграю в НХЛ, а пока крайне благодарен за возможность играть здесь и быть полезным. Очень нравится Минск, Беларусь, также и Россия, поэтому пока все здорово, – заявил американский хоккеист.