Джозеф Душак: «КХЛ сильнее АХЛ. В лиге много экс-игроков и будущих хоккеистов НХЛ, такие русские звезды, как Радулов»

Джозеф Душак поделился мнением об уровне в сравнении с АХЛ.

Об этом защитник минского рассказал после матча с (3:2 ОТ).

– Каково играть в Казани в ваш дебютный сезон в КХЛ?

– Здорово, увлекательно. Классная атмосфера. Сильный соперник, которого тяжело сдерживать. Солидный состав.

Знаю Кирилла Семенова, с которым вместе играли в системе «Торонто». Конечно, также в порядке, только вернулся в Россию. Так что пока это весьма полезный, интересный опыт для меня.

– Как решились на переезд в чемпионат, где большинство матчей проводится в России? До этого матча у вас уже было шесть очков за четыре встречи.

– Поступило интересное предложение, все обдумал и решил ехать. Тем более меня приглашал канадский тренер, который вселил уверенность и доверие.

Для меня было крайне важно, чтобы тренер мне доверял. Поэтому не обращал внимание что творится вокруг, а думал только о хоккее и командных победах, поэтому я здесь.

Думаю, КХЛ сильнее . В лиге много экс-игроков НХЛ, будущих игроков НХЛ, а также таких звездных русских игроков, как Радулов.

Также в нашей команде есть известные игроки – Гилмор, Барберио, Меркли, Спунер, Козун, которые все играли в НХЛ.

Я? Ну, может быть, в один день тоже заиграю в НХЛ, а пока крайне благодарен за возможность играть здесь и быть полезным. Очень нравится Минск, Беларусь, также и Россия, поэтому пока все здорово, – заявил американский хоккеист.