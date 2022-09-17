Баканов сделал хет-трик за «Сент-Луис» в матче турнира новичков с «Торонто». Экс-форвард «Сочи» будет в основном лагере «Блюз»

Андрей Баканов сделал хет-трик за «Сент-Луис» в матче турнира новичков с .

20-летний нападающий трижды отличился в матче с «Лифс» (8:3) на турнире новичков в Траверс-Сити.

Во втором периоде россиянин реализовал буллит и отличился в равных составах, а в третьем установил итоговый счет, завершив матч с полезностью «+3».

Экс-форвард «Куньлуня» и (24 матча и 3+1 в прошлом сезоне КХЛ) примет участие в основном тренировочном лагере «блюзменов».

Добавим, что у в этом матче 2 передачи сделал форвард .