Баканов сделал хет-трик за «Сент-Луис» в матче турнира новичков с «Торонто». Экс-форвард «Сочи» будет в основном лагере «Блюз»

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Андрей Баканов сделал хет-трик за «Сент-Луис» в матче турнира новичков с «Торонто».

20-летний нападающий трижды отличился в матче с «Лифс» (8:3) на турнире новичков в Траверс-Сити. 

Во втором периоде россиянин реализовал буллит и отличился в равных составах, а в третьем установил итоговый счет, завершив матч с полезностью «+3». 

Экс-форвард «Куньлуня» и «Сочи» (24 матча и 3+1 в прошлом сезоне КХЛ) примет участие в основном тренировочном лагере «блюзменов». 

Добавим, что у «Сент-Луиса» в этом матче 2 передачи сделал форвард Никита Александров

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