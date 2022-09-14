Миронов о недостаточно креативной игре: «У «Спартака» есть план, и он дает результат. Много индивидуальных ошибок было с «Автомобилистом»

Главный тренер высказался о поражении от со счетом 1:4.

«Хороший матч, все 60 минут – с первой смены до последней. Во втором периоде схватили ненужное удаление в зоне атаки, соперник тут же наказал.

Это был переломный момент, ребята старались, все-таки третья встреча на выезде, усталость накапливается. Некогда раскисать, надо готовиться к следующему матчу.

Не была ли игра недостаточно креативной? У нас есть план на игру, и он дает результат. Сегодня не получилось, было много индивидуальных ошибок. Я доволен ребятами, они стараются все 60 минут, где-то везение было на стороне соперника.

Дебют Рубцова? Попробовали его во втором звене, Старченко с травмой, Демков вышел 13-м форвардом, мы его раздели на случай, если у Рубцова не пойдёт игра.

У нас много молодых ребят, проводим ротацию, никому не даем засиживаться, закисляться. Поставили более свежего игрока, посмотрели. Неплохо сыграл, будем дальше смотреть, думать», – сказал .