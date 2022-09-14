Ларионов-младший о том, что попал в «Торпедо» по блату: «Когда я начал набирать очки, наверное, все стали понимать, что это не просто так»

высказался о работе со своим отцом в «Торпедо».

– Ты удачно начал сезон, 5 очков в 4 матчах. Какие эмоции?

– Это только начало, пока сыграли всего 4 матча. Надо улучшать свою игру, радоваться можно будет только после сезона, а сейчас только работа и работа.

– Долго не получалось заиграть на взрослом уровне. Сейчас воздается?

– Я два раза тяжело болел ковидом, у меня сезон после этого просто закончился. В этом году я готовился все лето и хорошо себя чувствовал.

– Когда сын играет в команде у отца, всегда есть разговоры про блат. На тебя это давит?

– Если честно, нет. Я с самого начала знал, что у меня пробный контракт, даже перед презентацией команды мне в последний момент сделали свитер с фамилией и номером. Я верил в себя, знал, что могу делать. Наверное, когда я начал набирать очки, все стали понимать, что это не просто так, – сказал нападающий «Торпедо».

У Ларионова в «Торпедо» играет сын. К 24 годам у него было всего 11 матчей на взрослом уровне, но пока он в большом порядке