Максим Березин: «Нефтехимик» должен выйти на победную волну. Боевой настрой есть, все зависит только от нас»

Теги Нефтехимик Торпедо КХЛ Максим Березин Хоккей

Максим Березин подвел итоги матча с «Торпедо» (2:3).

«Нефтехимик» начал играть в третьем периоде при счете 0:3. Первые два периода провалили. Поздно проснулись и начали спасать матч. 

– Понятно, что команда в третьем периоде заиграла. На твой взгляд, что не получилось во втором и третьем периоде?

– Пропустили голы, которых не должны были пропускать в принципе. Ошибаемся, слишком легко позволяем сопернику забивать. Конечно, потом тяжело отыгрываться. 

– В таких случаях, как правило, спрашивают, какая эмоциональная обстановка в команде?

– Эмоциональная обстановка нормальная. В принципе все все понимают. Мы для того и собрались, чтобы делать результат. Настрой есть, причем боевой. Все зависит только от нас. Мы выходим на лед и должны переламывать себя, соперника и выйти на победную волну, – сказал защитник «Нефтехимика».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные