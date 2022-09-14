Максим Березин: «Нефтехимик» должен выйти на победную волну. Боевой настрой есть, все зависит только от нас»

подвел итоги матча с (2:3).

– начал играть в третьем периоде при счете 0:3. Первые два периода провалили. Поздно проснулись и начали спасать матч.

– Понятно, что команда в третьем периоде заиграла. На твой взгляд, что не получилось во втором и третьем периоде?

– Пропустили голы, которых не должны были пропускать в принципе. Ошибаемся, слишком легко позволяем сопернику забивать. Конечно, потом тяжело отыгрываться.

– В таких случаях, как правило, спрашивают, какая эмоциональная обстановка в команде?

– Эмоциональная обстановка нормальная. В принципе все все понимают. Мы для того и собрались, чтобы делать результат. Настрой есть, причем боевой. Все зависит только от нас. Мы выходим на лед и должны переламывать себя, соперника и выйти на победную волну, – сказал защитник «Нефтехимика».