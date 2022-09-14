Галиев о матче с «Торпедо»: «Ак Барсу» надо играть в быстрый хоккей, исключить ошибки, потери на синей линии»

поделился мыслями в преддверии матча против .

Игра состоится сегодня, 14 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– Про «Торпедо» много говорят на старте сезона, команда активная, много забивает. Какой хоккей нам ждать сегодня, такой же открытый или сдержанный?

– Надо играть в быстрый хоккей. Думаю, сегодня так и будет. Надо исключить ошибки, потери на синей линии, необходимо реализовывать свои моменты, строго играть в обороне.

– Есть ли опасность, что соперника затянет в перестрелку?

– Я думаю, если мы будем играть в атаке, навязывать свою игру, то можем исключить эту перестрелку.

– Будет ли особенно приятно обыграть Ларионова, за которым все следили в детстве, а сейчас он многих удивляет на тренерской работе?

– Ну да, не зря его называли профессором. Думаю, он перенес свои штучки, хитрости из игровой деятельности в тренерскую. Он много подсказывает игрокам. Мне будет интересно сыграть против него и посмотреть, как играет их команда, – сказал нападающий .