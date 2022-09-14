Тренер «Ак Барса» Бабенко: «Стараемся исправить то, что не получается. В первую очередь беспокоит игра в неравных составах»

Тренер высказался в преддверии матча против «Торпедо».

Игра состоится сегодня, 14 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– «Торпедо» много забивает на старте сезона. При подготовке к матчу учитывали этот фактор?

– Нам не на «Торпедо» надо смотреть, а думать о своей игре. То, что они играют активно на сегодняшний момент, дает свои плоды.

Мы отталкиваемся от того, что у нас получается хорошо и стараемся исправить то, что не получается. В первую очередь нас сейчас, конечно, беспокоит игра в неравных составах.

– Чему уделяли внимание на тренировках по игре в большинстве?

– Мы постоянно работаем, думаем, смотрим варианты и, самое интересное, на тренировках получается, осталось это воплотить в игре.

– Как сдержать атакующий натиск «Торпедо»?

– Команда будет меньше атаковать, если она будет без шайбы. Наша основная задача – дорожить шайбой и играть в тот хоккей, в который мы умеем, – сказал .