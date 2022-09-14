Брэд Ларсен: «Годро – уникальный игрок. Он делает других лучше, а это бывает редко»

поделился мнением о .

14 июля 29-летний американский нападающий подписал 7-летний контракт с «Блю Джекетс» на общую сумму 68,25 миллиона долларов.

– Годро еще не сыграл за вас ни одного матча, но что его подписание значит для команды с точки зрения уверенности перед началом сезона?

– Он уникальный игрок, особенно на фланге. Он на элитном уровне. У нас был Панарин, и мы наблюдали за ним два года. Его способность делать лучше других четырех парней на льду – не только двух нападающих – действительно особенная. Он будет делать других лучше, а это бывает редко.

У него был лучший сезон в карьере, но он не появился из ниоткуда. Он давно этим занимается. Может быть, звезды сошлись в прошлом сезоне в том, что касается его результативности, и у него может случиться спад с точки зрения продуктивности, но он все равно будет оказывать большое влияние, потому что делает лучше всех остальных. Вот что меня в нем привлекает, – сказал главный тренер .