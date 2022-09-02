34-летний Джеймс Нил подписал пробный контракт с «Коламбусом». У него 869 матчей в НХЛ

Джеймс Нил проведет тренировочный лагерь в составе «Коламбуса».
34-летний нападающий подписал пробный контракт с «Блю Джекетс».
В прошлом сезоне канадский форвард провел 19 матчей в регулярном чемпионата НХЛ за «Сент-Луис» и набрал 4 (2+2) очка.
Также он играл за «Спрингфилд» в АХЛ. В регулярном чемпионате Нил отметился 26 (14+12) баллами в 28 играх, а в плей-офф забил 4 гола и сделал 8 передач в 17 матчах.
В НХЛ Нил набрал 559 (296+263) очков в 869 матчах.
Нападающий дебютировал в лиге в сезоне-2008/09, выступая за «Даллас», «Питтсбург», «Нэшвилл», «Вегас», «Калгари» и «Эдмонтон».