34-летний Джеймс Нил подписал пробный контракт с «Коламбусом». У него 869 матчей в НХЛ

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Джеймс Нил проведет тренировочный лагерь в составе «Коламбуса».

34-летний нападающий подписал пробный контракт с «Блю Джекетс».

В прошлом сезоне канадский форвард провел 19 матчей в регулярном чемпионата НХЛ за «Сент-Луис» и набрал 4 (2+2) очка.

Также он играл за «Спрингфилд» в АХЛ. В регулярном чемпионате Нил отметился 26 (14+12) баллами в 28 играх, а в плей-офф забил 4 гола и сделал 8 передач в 17 матчах.

В НХЛ Нил набрал 559 (296+263) очков в 869 матчах.

Нападающий дебютировал в лиге в сезоне-2008/09, выступая за «Даллас», «Питтсбург», «Нэшвилл», «Вегас», «Калгари» и «Эдмонтон».

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