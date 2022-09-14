Рябыкин об «Авангарде»: «Поменять в составе никого не можем, просто нет игроков. Приедет Дергачев, что-то передернем»

рассказал о проблемах с составом.

Клуб начал Фонбет Чемпионат КХЛ с 5 поражений подряд.

«Знаете, на данный момент мы не можем никого поменять. Просто нет игроков. Я имею в виду – даже поменять в составе. У нас травмированы Телегин и Шевченко. Надеюсь, приедет Дергачев, может быть, что-то передернем. А так у нас просто некем.

У нас есть 20 человек. На матч с «Сибирью» одевалось 19 полевых и два вратаря. Больше у нас на данных момент никого нет. Сейчас приедут молодые ребята, может быть, разбавим.

«Авангард» пополнит вратарь-легионер? На данный момент не могу ничего комментировать, я об этом не знаю», – сказал главный тренер омичей после матча с «Сибирью» (2:3 Б).

У «Авангарда» – 5 поражений в 5 матчах. «Сибирь» дважды забила в меньшинстве (!) и вытащила серию буллитов