Чубаров о витиеватом хоккее: «Атакующий хоккей – это не кто в лес, а кто по дрова. Не у всех клубов есть исполнители, чтобы демонстрировать зрелищную игру»

Артем Чубаров высказался относительно атакующего хоккея в клубах .

– Вы не чувствуете себя на неком островке атакующего хоккея, вокруг которого океан системных команд?

– Что значит островок? Я считаю, что не только «Магнитка» и играют в атакующий хоккей.

– А кто еще?

– В лиге достаточно команд, которые стараются играть в атакующий хоккей.

Но не всегда желания совпадают с возможностями. Не у всех клубов есть соответствующие исполнители, чтобы демонстрировать зрелищную результативную игру.

– У «Торпедо» тоже не было топ-мастеров.

– Не так много, как хотелось бы для высокого результата, но они были.

Тем не менее, мы сразу строили команду так, что оборона нужна, но прятаться в окопах мы не будем. Эта направленность шла от .

– Андрей Мартемьянов говорит игрокам, что из буйных головушек нужно убирать витиеватый хоккей. Как вы считаете, витиеватый хоккей имеет право на жизнь?

– Надо для начала разобраться что значит «витиеватый» хоккей. Ведь атакующий хоккей – это не значит, что кто в лес, а кто по дрова бежит.

, уверен, тоже хочет забивать голы. Наверное, Андрей Алексеевич имел в виду, нужно меньше самовольностей, которые могут привести к ошибкам.

– Мартемьянов выбивает из своих хоккеистов витиеватый хоккей. Что вам, как игроку, пытались выбить из головы тренеры?

– Когда я играл, то хоккей был немного другой.

Сейчас он сильно поменялся, стал более скоростной, площадки уменьшились. У нас было побольше пространства для маневра, – сказал тренер .