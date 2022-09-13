Директор «Адмирала» о бюджете: «До пола мы уже добрали, даже чуть выше. На данный момент у нас есть целая обойма хоккеистов»

Теги Вадим Аверкин КХЛ Адмирал деньги потолок зарплат Хоккей

Вадим Аверкин высказался о бюджете «Адмирала».

– Можете поделиться, какой бюджет у «Адмирала» в нынешнем сезоне? Эта цифра на уровне пола зарплат КХЛ или выше?

– До пола, который равен 315 миллионам рублей, мы уже добрали, даже чуть выше. Точную сумму нашей зарплатной ведомости сказать не могу, но трансферное окно закрывается 27 декабря. Так что все возможно – как расторжение контрактов, так и подписание.

На данный момент у нас есть целая обойма хоккеистов, поэтому играем теми, кто есть, – сказал спортивный директор «Адмирала».

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