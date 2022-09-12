«Процентов 30-40 игроков сразу агентам говорят, что на Дальний Восток не поедут». Директор «Адмирала» о рынке

Спортивный директор рассказал о трудностях при приглашении игроков в дальневосточный клуб.

– Подозреваю, что за была борьба. Вряд ли вы были одни, кто хотел его заполучить. Все-таки парень подписал в межсезонье с «Авангардом», в топ-шесть играл на предсезонке. Немного поспешное решение с ним расстаться, как мне кажется. Не дали сыграть даже один официальный матч.

– Они освобождали ведомость под вратаря. Когда этот вариант появился на рынке, мы за него зацепились. Очень быстро получили одобрение от руководства и забрали Александра. Для нас это очень хорошее усиление.

– Считается, например, что в Нижнекамск тяжело затащить игроков, а на Дальний Восток каково?

– Процентов 30-40 игроков, которые есть на рынке, их даже просто не предлагают. Они сразу агентам говорят, что на Дальний Восток не поедут.

Не знаю, как в «Амуре», но у нас после паузы, когда команда год не играла в , все еще сложно. Нужно хотя бы раза два выйти в плей-офф. На Дальний Восток всегда едут либо перезагрузить карьеру, либо когда нет вариантов, либо молодые, либо из Высшей лиги. Конечно, тяжело, но мы знаем, где работаем. Поэтому сетовать на это тоже бессмысленно.

– Считается, что селекция проходит непрерывно и трансферная кампания длится до дедлайна. Это действительно так? Ждать ли еще подписаний в ближайшее время?

– В данный момент нельзя сказать на сто процентов, что мы закончили трансферную кампанию. Будем смотреть, анализировать. Отмечу, никому из хоккеистов место в основном составе и в команде в целом не гарантировано, даже при подписанном контракте. Будем работать вплоть до окончания дедлайна – до 27 декабря включительно. Все возможно.

– То есть, можно ждать еще россиян?

– Да, поскольку у нас уже подписаны пять иностранцев. В этом смысле по легионерам мы все позиции закрыли. У нас три защитника – Либор Шулак, Колби Уильямс, Николай Елисеев. И два игрока линии атаки – Михал Кристоф и Рудольф Червены.

– Есть ли на данный момент позиции, которые хотелось бы укрепить?

– На сегодняшний день будем работать пока с теми игроками, кто есть в нашем распоряжении. А что будет дальше – время покажет, – сказал Вадим Аверкин.