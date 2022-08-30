Никитин о Шалунове: «Нет разницы, сколько игрок получает, важно, как он играет. Макс осознанно подписал контракт»

ответил на вопрос о давлении на из-за его зарплаты.

Нападающий является самым высокооплачиваемым хоккеистом ярославской команды с окладом 90 миллионов рублей за сезон.

– Насколько давит на Максима Шалунова сумма в его контракте?

– Сложно говорить: она ведь давит на него, а не на меня. Мы стараемся помочь каждому игроку в нашей команде.

Для меня нет разницы, сколько игрок получает, – важно, как он играет, отдается, ведет себя в коллективе. Все остальное – бизнес.

Это же не какой-то лотерейный билет. Макс осознанно подписал этот контракт. Я не вижу здесь неразрешимой проблемы. Максим на этот вопрос должен ответить уверенной игрой.

– долго играл с Шалуновым, в том числе у вас в ЦСКА. Не было мысли пригласить его в команду?

– Нет, не было. Мы хотим местным воспитанникам не просто дать шанс, а вывести на новый уровень и сделать их лидерами. Лидерами в раздевалке, лидерами по своей сути.

Если ты приглашаешь много опытных игроков, то ограничиваешь тех, кто идет вторым эшелоном.

Мы хотим, чтобы второй эшелон стал первым, третий – вторым, – сказал главный тренер .