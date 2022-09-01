Агент Шумакова: «Варианты, которые бы нас устроили, пока не появились. С «Барысом» никаких переговоров не было»

Агент Шуми Бабаев высказался о ситуации с Сергеем Шумаковым.
Хоккеист все еще находится без контракта.
– Есть ли какая-то новая информация по Сергею Шумакову? Журналисты писали, что он может перейти в «Барыс».
– По Сергею нет новой информации. Варианты, которые бы нас устроили, пока не появились. С «Барысом» никаких переговоров не было. Сергей хотел бы работать с Андреем Скабелкой, а он – с ним, но в клубе есть руководство, которое принимает решения.
– Появлялась информация, что Шумаков встречался со Скабелкой в Челябинске, когда «Барыс» играл там на турнире.
– Они могли встретиться, так как давно знакомы.
– Как вы относитесь к мнению хоккейного эксперта Леонида Вайсфельда, что Шумаков не подписал контракт из-за своих финансовых запросов?
– Каждый человек может думать, что захочет. Вайсфельд считает так. А мы знаем реальную ситуацию и хотим подписать контракт с той командой, которой Сергей нужен и где он будет на тех ролях, которые его устраивают. И это клуб должен претендовать на большее, чем просто попадание в плей-офф, – сказал Бабаев.