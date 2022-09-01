Агент Шумакова: «Варианты, которые бы нас устроили, пока не появились. С «Барысом» никаких переговоров не было»

Агент Шуми Бабаев высказался о ситуации с .

Хоккеист все еще находится без контракта.

– Есть ли какая-то новая информация по Сергею Шумакову? Журналисты писали, что он может перейти в .

– По Сергею нет новой информации. Варианты, которые бы нас устроили, пока не появились. С «Барысом» никаких переговоров не было. Сергей хотел бы работать с , а он – с ним, но в клубе есть руководство, которое принимает решения.

– Появлялась информация, что Шумаков встречался со Скабелкой в Челябинске, когда «Барыс» играл там на турнире.

– Они могли встретиться, так как давно знакомы.

– Как вы относитесь к мнению хоккейного эксперта , что Шумаков не подписал контракт из-за своих финансовых запросов?

– Каждый человек может думать, что захочет. Вайсфельд считает так. А мы знаем реальную ситуацию и хотим подписать контракт с той командой, которой Сергей нужен и где он будет на тех ролях, которые его устраивают. И это клуб должен претендовать на большее, чем просто попадание в плей-офф, – сказал Бабаев.