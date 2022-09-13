Светлов о 6+1 Хайруллина в 5 матчах: «Стучится в двери сборной! Радует, что в споре снайперов и бомбардиров нет гегемонии иностранцев»

отметил результативную игру форварда СКА Марата Хайруллина.

26-летний нападающий набрал 7 (6+1) очков в 5 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Кто для вас стал открытием первых туров чемпионата?

– Радует, что в споре снайперов и бомбардиров впервые за несколько лет нет гегемонии иностранцев и лидирует российский хоккеист – форвард СКА Хайруллин.

Обратил внимание на этого нападающего еще два-три года назад в «Нефтехимике». У него отличное катание, резкий бросок, чутье на позицию. Хоккеист стучится в двери сборной!

Показалось, что в СКА он прошел такую подготовку, что стал легче и еще резче. Звено Хайруллин – Хуснутдинов – Жафяров ведет Питер за собой.

Посмотрите на качественный рывок молодого Хуснутдинова на вбрасываниях – за счет «точки» он постоянно гарантирует крайним форвардам инициативу, питает их шайбами. Интересное звено! – сказал бывший тренер клубов КХЛ.