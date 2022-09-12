«Торпедо» выиграло 3 из 4 матчей на старте сезона, забив 20 голов. Следующая игра – с «Ак Барсом»

«Торпедо» одержало третью победу подряд в сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова на выезде выиграла у «Нефтехимика» (3:2).
Ранее нижегордцы переиграли «Автомобилист» (7:3) и «Амур» (6:1), но уступили «Металлургу» (4:5).
«Торпедо» забило 20 голов в четырех матчах. Столько же заброшенных шайб в активе минского «Динамо», но команда из Беларуси сыграла пять игр.
Следующим соперником нижегородского клуба станет «Ак Барс». Игра назначена на 14 сентября в Казани.
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