«Торпедо» выиграло 3 из 4 матчей на старте сезона, забив 20 голов. Следующая игра – с «Ак Барсом»

одержало третью победу подряд в сезоне Фонбет чемпионата .

Команда тренера на выезде выиграла у (3:2).

Ранее нижегордцы переиграли «Автомобилист» (7:3) и «Амур» (6:1), но уступили «Металлургу» (4:5).

«Торпедо» забило 20 голов в четырех матчах. Столько же заброшенных шайб в активе минского «Динамо», но команда из Беларуси сыграла пять игр.

Следующим соперником нижегородского клуба станет . Игра назначена на 14 сентября в Казани.

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