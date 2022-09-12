Борис Миронов: «Знали, что «Салават» начнет агрессивно, нужно было потерпеть. В 3-м периоде «Спартак» сыграл не на удержание, а в нормальный, здоровый хоккей»

рассказал о победе «Спартака» над «Салаватом Юлаевым» (3:1).

«В первую очередь, хотелось бы поздравить с победой наших болельщиков! Игра выдалась тяжелой, все 60 минут. Был план, который ребята выполнили.

Знали, что начнет агрессивно, нужно было потерпеть. Весь первый период играли от обороны, после чего забили свои моменты, которые были.

В третьем играли уже по ситуации: не на удержание счета, а в нормальный, здоровый хоккей.

Ребята – молодцы! Специальные бригады и вратарь отработали на отлично!» – заявил главный тренер московского клуба.

«Спартак» набрал очки во всех 5 матчах сезона, выиграв 4 из них