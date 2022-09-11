Радил о КХЛ: «Не хочу ругать русских тренеров, но если выиграл – все отлично, проиграл – вина на хоккеистах. Система игры не так уж важна»

считает, что клубах КХЛ не считают важным придерживаться системы игры.

– Мне очень нравился стиль хоккея в КХЛ. Очень техничная, скоростная игра. Я хорошо там играл, на большой площадке в игре важна мысль.

– Заметили разницу с международным хоккеем?

– Там игра быстрее. Есть шведы и финны, которые традиционно хороши в игре с шайбой и прекрасно катаются.

Но основное отличие – в соблюдении системы. В КХЛ система игры не так уж важна.

Не хочу ругать русских тренеров, но если ты выигрываешь – все отлично. А если проигрываешь, то вина ложится на игроков, потому что тренеры все хорошо организовали. Так что основное отличие было в системе, – сказал чешский хоккеист.

32-летний чешский форвард провел в лиге пять сезонов. Он выступал за и рижское .