Радил о КХЛ: «Не хочу ругать русских тренеров, но если выиграл – все отлично, проиграл – вина на хоккеистах. Система игры не так уж важна»

Лукаш Радил считает, что клубах КХЛ не считают важным придерживаться системы игры.
– Мне очень нравился стиль хоккея в КХЛ. Очень техничная, скоростная игра. Я хорошо там играл, на большой площадке в игре важна мысль.
– Заметили разницу с международным хоккеем?
– Там игра быстрее. Есть шведы и финны, которые традиционно хороши в игре с шайбой и прекрасно катаются.
Но основное отличие – в соблюдении системы. В КХЛ система игры не так уж важна.
Не хочу ругать русских тренеров, но если ты выигрываешь – все отлично. А если проигрываешь, то вина ложится на игроков, потому что тренеры все хорошо организовали. Так что основное отличие было в системе, – сказал чешский хоккеист.
32-летний чешский форвард провел в лиге пять сезонов. Он выступал за «Спартак» и рижское «Динамо».