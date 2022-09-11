Обладатель Кубка Стэнли Дарлинг стал стендапером после завершения карьеры

Обладатель Кубка Стэнли начал карьеру комика.

33-летний занимается стендап-комедией после завершения хоккейной карьеры.

«У меня началась депрессия, когда я завершил карьеру. Я был в депрессии шесть месяцев и не знал, что делать.

На протяжении долгого времени жизнь была регламентирована. Затем она отходит в сторону и ты задаешься вопросом: «Что мне делать?».

Поэтому мне нужно было придумать то, что заставляло бы вставить с постели по утрам», – сказал Дарлинг, ранее выступавший за «Каролину».

Летом Дарлинг гастролировал с комиком Яном Бэггом, а недавно дал несколько концертов в Роли, в Северной Каролине.

Экс-вратарь выиграл Кубок Стэнли в 2015 году в составе . Всего Дарлинг провел 126 матчей в .