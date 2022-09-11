Широков о победе над «Авангардом»: «Автомобилист» понимает, что дисциплина – это номер один. В прошлой игре нас за это наказали – не словами, а делом»

поделился впечатлениями по итога матча против .

«Автомобилист» одержал победу со счетом 4:2.

– Хорошая игра, здорово, что набрали очки.

Понимали после прошлого матча, что сегодня нужна победа. Хочу сказать спасибо болельщикам, что пришли, поддерживали нас! Я думаю, им игра понравилась.

– Тренер «Авангарда» назвал вашу вторую шайбу одним из ключевых эпизодов игры. Как сами считаете?

– Получилось, что мы перед перерывом повели в две шайбы плюс был сэйв , который подбодрил команду.

И когда в третьем периоде мы играли в большинстве, но допустили выход один в ноль, и в этом эпизоде не было гола – здесь уже удача была на нашей стороне.

– Была установка перед игрой построже сыграть в плане дисциплины, поменьше удаляться?

– У нас перед каждой игрой есть такая установка. Просто не получается это сделать.

И в предыдущей игре нас за это наказали – не словами, а делом. Так что мы прекрасно понимаем, что дисциплина – это номер один, – сказал нападающий .