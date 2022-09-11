Широков о победе над «Авангардом»: «Автомобилист» понимает, что дисциплина – это номер один. В прошлой игре нас за это наказали – не словами, а делом»

Сергей Широков поделился впечатлениями по итога матча против «Авангарда».
«Автомобилист» одержал победу со счетом 4:2.
– Хорошая игра, здорово, что набрали очки.
Понимали после прошлого матча, что сегодня нужна победа. Хочу сказать спасибо болельщикам, что пришли, поддерживали нас! Я думаю, им игра понравилась.
– Тренер «Авангарда» назвал вашу вторую шайбу одним из ключевых эпизодов игры. Как сами считаете?
– Получилось, что мы перед перерывом повели в две шайбы плюс был сэйв Владимира Галкина, который подбодрил команду.
И когда в третьем периоде мы играли в большинстве, но допустили выход один в ноль, и в этом эпизоде не было гола – здесь уже удача была на нашей стороне.
– Была установка перед игрой построже сыграть в плане дисциплины, поменьше удаляться?
– У нас перед каждой игрой есть такая установка. Просто не получается это сделать.
И в предыдущей игре нас за это наказали – не словами, а делом. Так что мы прекрасно понимаем, что дисциплина – это номер один, – сказал нападающий «Автомобилиста».