Никитин после 2:3 от ЦСКА: «Психология должна быть другой – не «достойно играть», а «выигрывать». Вратари должны играть почище»

объяснил поражение от со счетом 2:3.

– После двух шайб, пропущенных в первом периоде, мы достаточно долго были в определенном психологическом ступоре. Это давало инициативу ЦСКА. Во втором периоде пришли в себя. Третий гол, конечно, невовремя случился.

Мы играли против команды, умеющей действовать по счету, поэтому непросто было взламывать оборону.

Выигранного третьего периода оказалось недостаточно. Психология должна быть другой – не «достойно играть», а «выигрывать».

– Не самый удачный матч у Дмитрия Симашева. Исходя из сегодняшней игры, не рановато ему?

– Он должен через это пройти. Наверное, сейчас на него многое свалилось, в том числе от журналистов. Он должен к этому привыкать, правильно на это реагировать.

Наша задача – помочь ему. Сегодня была неудачная игра, но я не скажу, что он все голы привез, просто оказался на льду не в то время.

Здесь старшие товарищи должны помогать, брать на себя инициативу, не ошибаться, когда Дима на льду. Только через ошибки, через ежедневную работу, через игры ты имеешь шанс вырасти и прогрессировать.

– Почему игроки первого звена не слишком удачно начали чемпионат?

– Лидером стать непросто. Такие матчи как раз или подталкивают к развитию, или ты так будешь сидеть в коконе и ждать, что кто-то поможет.

Мы уверены, что они смогут преодолеть рубеж второго эшелона и выйти на лидирующие позиции. Такие моменты, как последние минуты, как раз могут сдвинуть их с места.

– В трех последних матчах пропущено 10 шайб. С чем это связываете?

– Хоккей – комплексная игра. Здесь нужно играть, сражаться, выручать, чтобы тебе где-то повезло. К каждому голу привела череда ошибок. Вратари должны играть, скажем так, почище.

Мы видим, что голы – не следствие системы или что нас обыгрывают, нас наказывают за каждую ошибку.

К этому нужно правильно отнестись в плане психологии, всем продолжать делать свою работу, – сказал главный тренер .