Айэленд о том, когда «Куньлунь» проявит себя на полную: «Сложно сказать. Сборы получились скомканными»

Главный тренер высказался после поражения от (1:3).

– Понравилось, как ребята играли, какое количество усилий ребята приложили.

Да, были моменты, когда могли забить голы, но тем не менее подтянули в каких-то моментах защиту. Забили нам, конечно, «5 на 3», это усложнило ситуацию. Но понравилась энергетика, понравилось, как ребята старались.

– Команда энергично стартовала, создавала яркие моменты. Почему акцентировано с трудовым голом удалось сыграть в концовке?

– Концовка получилась активной из-за того, что забили гол на последней минуте. Но суть в том, что мы работаем, чтобы сыграться как команда, усиленно работать у ворот.

Если сравнивать с тем, что было до этого, то команда была не совсем сыграна, получалось так, что пять игроков двигаются в разных направлениях. Сейчас работаем над тем, чтобы играть как единое целое, как единый юнит.

– Когда «Куньлунь» сможет проявить себя на полную, как вы видите командную игру?

– Это несомненно займет какое-то количество времени.

Очень сложно сказать, когда конкретно мы придем к желаемому результату, но мы работаем над этим, в том числе на сборах, хоть они и получились немножко скомканными и заняли меньше времени, чем хотелось. К нам приедет еще один игрок, один уже тренируется.

Но мы стараемся также работать над игрой в защите, потому что в предыдущем матче очень много отдали голов, нам забили из-за ошибок защитников. Стараемся работать над этим, – сказал Грег Айэленд.

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