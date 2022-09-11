Айэленд о том, когда «Куньлунь» проявит себя на полную: «Сложно сказать. Сборы получились скомканными»

Главный тренер «Куньлуня» высказался после поражения от «Адмирала» (1:3).
– Понравилось, как ребята играли, какое количество усилий ребята приложили.
Да, были моменты, когда могли забить голы, но тем не менее подтянули в каких-то моментах защиту. Забили нам, конечно, «5 на 3», это усложнило ситуацию. Но понравилась энергетика, понравилось, как ребята старались.
– Команда энергично стартовала, создавала яркие моменты. Почему акцентировано с трудовым голом удалось сыграть в концовке?
– Концовка получилась активной из-за того, что забили гол на последней минуте. Но суть в том, что мы работаем, чтобы сыграться как команда, усиленно работать у ворот.
Если сравнивать с тем, что было до этого, то команда была не совсем сыграна, получалось так, что пять игроков двигаются в разных направлениях. Сейчас работаем над тем, чтобы играть как единое целое, как единый юнит.
– Когда «Куньлунь» сможет проявить себя на полную, как вы видите командную игру?
– Это несомненно займет какое-то количество времени.
Очень сложно сказать, когда конкретно мы придем к желаемому результату, но мы работаем над этим, в том числе на сборах, хоть они и получились немножко скомканными и заняли меньше времени, чем хотелось. К нам приедет еще один игрок, один уже тренируется.
Но мы стараемся также работать над игрой в защите, потому что в предыдущем матче очень много отдали голов, нам забили из-за ошибок защитников. Стараемся работать над этим, – сказал Грег Айэленд.
Самая яркая драка на старте сезона: тафгай «Куньлуня» сцепился с мощным форвардом «Адмирала»