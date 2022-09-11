Тамбиев об игре с «Куньлунем»: «Адмирал» контролировал ход матча и заслуженно победил. Каждый матч нужно доказывать, что мы достойны играть хорошо»

рассказал о победе «Адмирала» над (3:1).

– Хороший матч получился. Я думаю, он всем понравился. Первый матч дома. Ребята немного нервничали и переживали. Как никак полные трибуны и полный дворец.

Первые 10 минут тяжело входили в матч, но первый гол приподнял настроение команде и парни уже окрыленные играли.

Я считаю, мы контролировали ход игры и заслуженно победили. Ребят и болельщиков с победой!

– Не обидно, что не получил сухарь?

– Конечно, обидно, но главное – это победа команды. Он шел к шатауту, но что тут сделаешь. Спорный момент был – гол засчитали.

– Можно сказать, что поквитались за поражение в Мытищах?

– Я уже говорил: мы не были похожи на себя в том матче. Самое важное, чтобы команда прогрессировала после таких матчей.

А вот реванш и так далее – это не важно. Как парни работают на льду, какая атмосфера в коллективе – вот я на эти вещи смотрю. Будет это, будет результат.

Я не сторонник кого-то хвалить. Сегодня он забил, завтра – кто-то другой. Это только пятый матч в сезоне, а их 68. Вот каждую игру нужно выходить и доказывать, что мы достойны играть хорошо.

Парни получили выходной. Я все понимаю – необходимо решить какие-то организационные вопросы, семьи приезжают. Так что завтра парни отдыхают. 13 числа начнем подготовку к новому сопернику, – сказал главный тренер .