Антипов о неудачах «Трактора»: «Команда боеспособная, сможет выправить игру. Жду борьбы на каждом квадратном метре льда, иначе болельщики не простят»

высказался о неудачах «Трактора» на старте нового сезона.

Челябинский клуб стартовал в Фонбет Чемпионате КХЛ с 3 поражений в 4 матчах при общей разнице шайб 8:14.

– На мой взгляд, начало сезона в очень интересное. Есть команды, у которых по три победы, есть те, у которых по три поражения. Но рано говорить об успехах или провалах, 68 матчей в чемпионате – это огромный объем игр. Только к Новому году мы сможем увидеть реальных претендентов на Кубок Гагарина.

– Как вам игра ваших бывших клубов – «Локомотива», «Салавата Юлаева», «Трактора»?

– За этот короткий период времени были и хорошие игры, и не очень. Все-таки начало сезона, но хоккей зрелищный у всех команд. Думаю, дальше будет интереснее. «Трактор» сможет выправить свою игру, там боеспособная команда.

– От что вы ждете в этом сезоне?

– Я жду борьбы на каждом квадратном метре льда. Иначе болельщики не простят, а в Челябинске они требовательные, – сказал пятикратный чемпион России.