Андрей Чибисов: «В каждом городе России один район нормальный, а другой – нет. Тут как попадешь»

прокомментировал слова Дмитрия Завгороднего о жизни в Стоктоне.

Нападающий «Сочи» ранее рассказал о реалиях города в Калифорнии: «Когда только приехал в Стоктон, сразу выдали карту, где половина города отмечена красным цветом, а вторая половина – зеленым. В красную, на юг, нельзя ездить, там очень опасно, туда даже полиция не приезжает».

«А что же Завгородний не сказал, что у нас половина таких же городов? (смеется) Если сейчас куда-нибудь выйти условно здесь в другую половину (разговор прошел в Челябинске – прим. Sports.ru) вечером, то это же самое будет.

Да в любом городе – в Москве такого не бывает? И в Москве такое есть. Там говорят, а про нас не говорят. У нас такое везде есть – в каждом городе один район нормальный, а другой – нет, тут как попадешь.

А так все города идентичные. Нет такого, чтобы было «вау», ты привыкаешь, что там есть даунтаун и спальные районы. У кого-то в спальниках разные домики, но структура устройства города идентичная, даже высотки не кажутся такими высокими.

В каждом городе есть свои достопримечательности, куда стоит сходить, чтобы запомнилось для своей памяти и впечатлений. Там нет такого различия, как у нас между Москвой/Петербургом и маленьким городом – маленькие города такие же, как и большие, но в уменьшенном масштабе», – сказал форвард .