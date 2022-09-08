«Классический спорт деградирует. Медиалига показывает, насколько она интереснее. Хоккей 3 на 3 появляется неслучайно». Управляющий партнер PARI о ставках

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Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев высказался о будущем спорта.

«Сейчас очевиден тренд на расширение доли быстрых игр в охвате букмекеров. И это правильный тренд.

Хотим мы этого или нет, но классические виды спорта постепенно деградируют. Пример той же Медиалиги показывает, насколько подобные соревнования интереснее любителям ставок, чем Первая или Вторая лиги.

И профессиональным клубам, если они не хотят терять аудиторию, нужно активнее сотрудничать с блогерами. Давать людям настоящее шоу. Но они этого не делают…

То же самое относится к другим видам спорта. Неслучайно же сейчас появляются турниры по хоккею 3 на 3. Этот формат новому поколению интереснее, чем классика. Таковы реалии.

Во всех областях растет спрос на короткий контент. Поэтому будущее за хоккеем три на три, медиафутболом, баскетболом один на один…

И классическому футболу нужно срочно менять подачу. Иначе после ухода Месси, Роналду, которые пока привлекают глорихантеров, ничего не останется.

Мы же видим, как падают телерейтинги РПЛ. И это не потому, что «Матч ТВ» плох. Просто молодой аудитории такой футбол уже не нужен. Букмекерская отрасль должна это учитывать», – сказал Сергеев.

Медийная хоккейная лига стартует в январе в Москве. Матчи будут проходить на открытом воздухе в формате «3 на 3»

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